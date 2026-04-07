پارلمان ویتنام ساختار دولت این کشور را تصویب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری ویتنام گزارش داد که مجلس ملی (پارلمان) جمهوری سوسیالیستی این کشور (SRV) ساختار سازمانی دولت این کشور را برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۳۱ تصویب کرده است.

اولین جلسه شانزدهمین مجلس ملی که در ۱۵ مارس انتخاب شد، در ۶ آوریل افتتاح شد و تا پایان ماه میلادی جاری ادامه خواهد داشت. در این جلسه، پارلمان دولت جدید کشور را تشکیل داده و مسیر توسعه اجتماعی-اقتصادی را برای پنج سال آینده تعریف خواهد کرد.

