پکن:
از تلاشهای میانجیگری پاکستان استقبال و حمایت میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که این کشور از تلاشهای میانجیگری برای حل بحران در خاورمیانه حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز -سهشنبه- تایید کرد که چین از تلاشهای میانجیگری برای حل بحران در خاورمیانه حمایت میکند و خاطرنشان کرد که این وضعیت نگرانکننده است و بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تاثیر میگذارد.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «چین از تلاشهای میانجیگری پاکستان استقبال و حمایت میکند و خواستار ایجاد فضایی برای گفتوگو و آتشبس در خاورمیانه است».
دیپلمات چینی افزود: «عملیات نظامی طولانی مدت علیه ایران باعث تلفات سنگین انسانی و مادی شده، امنیت و ثبات منطقهای را تضعیف کرده و بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تأثیر میگذارد. چین عمیقا نگران این موضوع است».