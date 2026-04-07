به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز -سه‌شنبه- تایید کرد که چین از تلاش‌های میانجیگری برای حل بحران در خاورمیانه حمایت می‌کند و خاطرنشان کرد که این وضعیت نگران‌کننده است و بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تاثیر می‌گذارد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «چین از تلاش‌های میانجیگری پاکستان استقبال و حمایت می‌کند و خواستار ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و آتش‌بس در خاورمیانه است».

دیپلمات چینی افزود: «عملیات نظامی طولانی مدت علیه ایران باعث تلفات سنگین انسانی و مادی شده، امنیت و ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرده و بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تأثیر می‌گذارد. چین عمیقا نگران این موضوع است».

