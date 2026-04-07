چندین کشته و زخمی در پی حمله پهپادی روسیه به اوکراین
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، حمله پهپادی روسیه به اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک اتوبوس شهری در روز سهشنبه در شهر نیکوپول در منطقه شرقی دنیپروپتروفسک، سه کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت.
وزیر کشور اوکراین، در پیام تلگرامی گفت: «این یک ضربه ویرانگر به حمل و نقل عمومی است. این اتفاق در ساعات شلوغی و درست زمانی که مردم به محل کار خود میرفتند، رخ داد.»