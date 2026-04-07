چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حملات به ایران را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه، دویست و هفتادمین نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به منظور بررسی تحولات امنیتی در عراق و منطقه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست حملات علیه ایران را محکوم و آن را تنش‌آفرینی خطرناکی توصیف کردند که امنیت ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی همچنین هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی عراق پایگاه‌های نیروهای الحشد الشعبی را محکوم و بر ضرورت محافظت از نهادهای امنیتی و پشتیبانی از آنها برای عمل به وظایف خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات کشور تاکید کرد.

