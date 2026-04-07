به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با انتشار پستی مملو از الفاظ رکیک در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، نوشت: ک روز به مهلت تعیین‌شده برای ایران جهت آتش‌بس اضافه کردم و پس از آن، اگر توافقی حاصل نشود، ایرانیان به عصر حجر باز خواهند گشت.

پیشتر وب‌سایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ در صورتی‌که نشانه‌های واقعی از توافقی قریب‌الوقوع مشاهده کند، ممکن است حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد.

