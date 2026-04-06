دونالد ترامپ خبر داد؛

احتمال شرکت ونس در دیداری حضوری برای پایان دادن به جنگ با ایران

احتمال شرکت ونس در دیداری حضوری برای پایان دادن به جنگ با ایران
رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که احتمال دارد معاون وی در یک دیدار حضوری برای پایان دادن به جنگ با ایران مشارکت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که احتمال دارد «جی‌دی ونس» معاون وی در یک دیدار حضوری برای پایان دادن به جنگ با ایران مشارکت کند.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که جی‌دی ونس، به‌همراه «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهور، در حال رایزنی با کشورهای واسطه درباره جنگ ایران هستند.

وی افزود: «همه آن‌ها هماهنگ بوده و با یکدیگر در تماس‌ هستند».

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است کشورهایی مانند پاکستان، مصر و ترکیه نقش میانجی میان آمریکا و ایران را ایفا کرده‌اند.

سی‌ان‌‌ان در ادامه گزارش داد که با این حال، مذاکرات غیرمستقیم در هفته گذشته با وقفه مواجه شده و تلاش‌ها برای برگزاری یک دیدار حضوری نیز متوقف شده به نظر می‌رسد.

 

 

