آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

نیروگاه بوشهر در حمله اخیر آسیب ندیده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر گفت که این نیروگاه آسیب ندیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز -دوشنبه- بدون محکوم کردن حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر، اعلام کرد که می‌تواند تاثیرات این حملات را در نزدیکی نیروگاه را تایید کند.

آژانس اعلام کرد که این تایید بر اساس تجزیه و تحلیل مستقل خود از تصاویر ماهواره‌ای جدید و اطلاعات دقیق از محل انجام شده است و افزود که یک حمله تنها ۷۵ متر از محیط اطراف محل اصابت کرده است و خود نیروگاه آسیب ندیده است.

 

