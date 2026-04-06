نیروگاه بوشهر در حمله اخیر آسیب ندیده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز -دوشنبه- بدون محکوم کردن حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به نیروگاه بوشهر، اعلام کرد که می‌تواند تاثیرات این حملات را در نزدیکی نیروگاه را تایید کند.

آژانس اعلام کرد که این تایید بر اساس تجزیه و تحلیل مستقل خود از تصاویر ماهواره‌ای جدید و اطلاعات دقیق از محل انجام شده است و افزود که یک حمله تنها ۷۵ متر از محیط اطراف محل اصابت کرده است و خود نیروگاه آسیب ندیده است.

