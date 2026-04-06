خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین: عواقب تجاوز به ایران بسیار جدی است

کرملین: عواقب تجاوز به ایران بسیار جدی است
کد خبر : 1770076
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین گفت که مسکو اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز خطاب به تهران را دیده و ترجیح می‌دهد در مورد آنها اظهار نظر نکند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی کرملین گفت که مسکو اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز خطاب به تهران را دیده و ترجیح می‌دهد در مورد آنها اظهار نظر نکند.

وی گفت: «اکنون همه ما در حال بیان عواقبی از جمله عواقب بسیار بسیار منفی برای اقتصاد جهانی هستیم که با آن مواجهیم.»

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: «در واقع، از همان ابتدا، حتی قبل از شروع درگیری‌ها، ما هشدار دادیم که چنین عواقبی اجتناب‌ناپذیر است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار