کرملین: عواقب تجاوز به ایران بسیار جدی است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی کرملین گفت که مسکو اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز خطاب به تهران را دیده و ترجیح می‌دهد در مورد آنها اظهار نظر نکند.

وی گفت: «اکنون همه ما در حال بیان عواقبی از جمله عواقب بسیار بسیار منفی برای اقتصاد جهانی هستیم که با آن مواجهیم.»

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: «در واقع، از همان ابتدا، حتی قبل از شروع درگیری‌ها، ما هشدار دادیم که چنین عواقبی اجتناب‌ناپذیر است.»

انتهای پیام/