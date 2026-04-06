خودداری پاکستان از تایید چارچوب پیشنهادی آتش‌بس به ایران و آمریکا

پاکستان از تایید چارچوب پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ ایران خودداری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اسلام آباد از تایید یا تکذیب چارچوب پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ ایران خودداری کرد.

«طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، از تایید یا رد گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد چارچوبی از سوی پاکستان برای پایان دادن به جنگ جاری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کرد.

اندرابی به الجزیره گفت: «گزارش‌های متعددی مبنی بر پیشنهاد آتش‌بس ۴۵ روزه یا تبادل آتش ۱۵ ماده‌ای وجود دارد. ما در مورد این موارد خاص اظهار نظر نمی‌کنیم. مقصود ما این است که روند صلح در جریان است».

 

