وزارت خارجه روسیه:

توافق لغو ویزا با عربستان از ماه میلادی آتی اجرایی می‌شود

توافق لغو ویزا با عربستان از ماه میلادی آتی اجرایی می‌شود
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که توافقنامه لغو روادید میان مسکو و ریاض از ماه میلادی آتی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که توافقنامه امضا شده بین مسکو و ریاض در مورد لغو ویزا برای ورود شهروندان دو کشور، رسما از ماه مه به اجرا در خواهد آمد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در ۱۱ مه ۲۰۲۶، توافقنامه امضا شده میان روسیه و عربستان سعودی در مورد معافیت متقابل از نیاز به ویزا برای شهروندان روسیه و عربستان سعودی که در ۱ دسامبر ۲۰۲۵ در ریاض امضا شده بود، اجرایی می‌شود».

بر اساس این توافقنامه، شهروندان روسیه مجاز به ورود به خاک عربستان سعودی و اقامت در آن بدون ویزا برای مدت زمانی که بیش از ۹۰ روز در طول یک سال نباشد، هستند، مشروط بر اینکه در فعالیت عملی، تحصیل یا اقامت دائم در پادشاهی عربستان سعودی شرکت نکنند. همین شرایط برای شهروندان سعودی هنگام سفر به روسیه نیز اعمال می‌شود.

