به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گروه مقاومت عراقی «سرایا اولیاء الدم» مسئولیت مجموعه‌ای از حملات به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را بر عهده گرفت.

این گروه در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، تأکید کرد که در ۲۴ ساعت گذشته شش حمله علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا انجام داده است.

در ادامه این بیانیه بدون اشاره به جزئیات بیشتر آمده است که نیروهای این گروه در حال حاضر در حال هدف قرار دادن مواضع نیروهای آمریکایی در اربیل هستند.

انتهای پیام/