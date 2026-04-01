روبیو:

درگیری با ایران به خط پایان نزدیک شده است

درگیری با ایران به خط پایان نزدیک شده است
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که درگیری با ایران به خط پایان نزدیک شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که درگیری با ایران به خط پایان نزدیک شده است.

روبیو که با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «ما می‌توانیم خط پایان را ببینیم؛ این پایان نه امروز است، نه فردا، اما در حال نزدیک شدن است».

وی همچنین افزود که برگزاری دیدار مستقیم میان مقام‌های آمریکا و ایران در مقطعی از روند جاری، محتمل است.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است طی دو تا سه هفته آینده به عملیات نظامی خود علیه ایران پایان دهد.

 

 

اخبار مرتبط
