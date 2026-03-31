ایتالیا اجازه استفاده آمریکا از پایگاه هوایی «سیگونلا» در سیسیل را نداد

به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه به خبرگزاری «رویترز» گفت که ایتالیا اجازه نداده است هواپیماهای نظامی آمریکا پیش از عزیمت به خاورمیانه در پایگاه هوایی سیگونیلا در سیسیل فرود بیایند.

روزنامه ایتالیایی «کورییره دلا سرا» نیز گزارش داد که قرار بوده برخی بمب‌افکن‌های آمریکایی پیش از حرکت به سمت خاورمیانه در این پایگاه واقع در شرق سیسیل فرود بیایند، اما زمان این فرود مشخص نشده است.

این منبع که به دلیل نداشتن مجوز برای صحبت با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، تعداد هواپیماها یا زمان رد درخواست فرود توسط ایتالیا را مشخص نکرد.

این روزنامه همچنین افزود که ایتالیا اجازه فرود این هواپیماها را صادر نکرد، زیرا ایالات متحده چنین درخواستی ارائه نکرده و فرماندهی نظامی ایتالیا نیز مطابق معاهدات مربوط به استفاده از تأسیسات نظامی آمریکا در این کشور، مورد مشورت قرار نگرفته است.

تا این لحظه، وزارت دفاع ایتالیا در این‌باره اظهار نظری نکرده است.