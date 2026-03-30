به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور، دیپلماسی در قبال ایران را ترجیح می‌دهد.

وی بار دیگر مدعی مذاکره با ایران شده و گفت که پیام‌ها و گفت‌وگوهای مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، عمدتاً از طریق میانجی‌ها، در جریان است.

روبیو مدعی شد که ترامپ همواره دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و به‌دنبال دستیابی به نتیجه از این مسیر است.

وی در ادامه با انتقاد از برنامه موشکی ایران، مدعی شد که موشک‌های کوتاه‌برد تهران با هدف حمله به کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، قطر، کویت و بحرین طراحی شده‌اند.

روبیو در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود افزود که ایران باید تولید پهپادها و موشک‌هایی را که اخیراً مورد استفاده قرار داده، متوقف کند.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران، مدعی شد: «حاکمیت ایران منابع مالی خود را صرف حمایت از گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و نیروهای شیعه در عراق کرده و همسایگان خود را تهدید می‌کند».

روبیو در ادامه با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد: «این گذرگاه راهبردی به هر شکل ممکن پس از پایان عملیات نظامی آمریکا بازگشایی خواهد شد؛ چه با موافقت تهران و چه از طریق ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا».

وی بار دیگر مدعی شد که اهداف آمریکا در ایران روشن است و طی «چند هفته، نه چند ماه» محقق خواهد شد.

این در حالی است که دولت آمریکا به دلیل ناکامی در جنگ با ایران و عدم ارائه چشم‌اندازهای روشن، تحت فشار و انتقادهای شدید قرار دارد.

