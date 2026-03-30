به گزارش ایلنا، روزنامه الاخبار در مقاله‌ای نوشت: از جمعه گذشته، مرحله جدیدی از این تقابل آغاز شد؛ اسرائیل با حملاتی به کارخانه‌های فولاد در استان‌های اصفهان و خوزستان و نیز برخی شهرها و دانشگاه‌های صنعتی، از جمله دانشگاه علم و صنعت تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان، فشارها را تشدید کرد. در مقابل، ایران نیز با حمله به یک کارخانه شیمیایی در بئر السبع در سرزمین‌های اشغالی، آتش‌سوزی گسترده‌ای ایجاد کرد که نگرانی‌هایی درباره نشت مواد خطرناک و ضرورت تخلیه ساکنان اطراف آن به همراه داشت. همچنین دو کارخانه تولید آلومینیوم در امارات و بحرین هدف حمله قرار گرفتند.

این تحولات نشان می‌دهد که خطر کشیده شدن بحران به یک جنگ تمام‌عیار علیه زیرساخت‌های منطقه‌ای واقعی است و پیامدهای آن می‌تواند تمام طرف‌ها را درگیر کند. هدف اصلی اسرائیل و آمریکا، فراتر از تضعیف توان نظامی ایران یا حتی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است و به دنبال آن هستند که ایران را به کشوری ناکارآمد تبدیل کنند، درگیر بحران‌های داخلی و هزینه‌های بازسازی، تا از دستیابی آن به نفوذ یا قدرت منطقه‌ای جلوگیری شود. ایران اما تنها گزینه ممکن را مقاومت و تحمیل بیشترین هزینه به طرف مقابل می‌داند.

با ورود جنگ علیه ایران به دومین ماه خود، هیچ چشم‌اندازی برای پایان سریع آن وجود ندارد. ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران علیه اهداف اسرائیلی و (اهداف آمریکایی) در برخی کشورهای خلیج فارس و کنترل تنگه هرمز توسط تهران نشان می‌دهد که حملات یک ماه گذشته آمریکا و اسرائیل نتوانسته معادله جنگ را تغییر دهد.

در عرصه دیپلماسی نیز، تلاش‌های هفته گذشته و پیام‌های رد و بدل شده میان واشنگتن و تهران از طریق واسطه‌های منطقه‌ای، به دلیل فاصله گسترده میان خواسته‌های دو طرف و فقدان اعتماد، موفق به ترسیم چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ نشده است. در ایران، پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا که شامل باز کردن تنگه هرمز، محدود کردن برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران بود، به عنوان «سند تسلیم» تلقی شد و با واکنش تند مقامات مواجه گردید.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت گذشت ۳۰ روز از آغاز جنگ، این سند را تلاشی برای فریب خواند و گفت: «آمریکا علناً از مذاکره سخن می‌گوید، در حالی که به‌طور مخفیانه برای حمله زمینی برنامه‌ریزی می‌کند. نیروهای ما آماده‌اند ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران را با آتش پاسخ دهند و شرکای منطقه‌ای آنان را برای همیشه تنبیه کنند.»

این اظهارات پس از گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آمادگی ارتش آمریکا برای فرود نیروهای زمینی در ایران به منظور کنترل تنگه هرمز بود. روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که این برنامه‌ها شامل عملیات‌های ویژه و نیروهای دریایی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را تأیید خواهد کرد یا خیر. همزمان، ناو حمله‌ای «یو اس اس تریبولی» با بیش از ۳۵۰۰ نظامی و تفنگدار دریایی به خاورمیانه اعزام شد.

مسیر دیپلماتیک برای پایان جنگ هنوز مشخص نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که شرایط برای رسیدن به توافق آماده نیست. با این حال، نشست چهارجانبه‌ای در اسلام‌آباد با حضور پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان برای بررسی راه‌های حل بحران آغاز شده است که به نظر می‌رسد ارتباط نزدیکی با تبادل آخرین پیام‌ها میان تهران و واشنگتن دارد.

در این شرایط، سناریوی گسترش جنگ و درگیری مستقیم زمینی میان نیروهای آمریکایی و ایران، بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد، در حالی که هر دو طرف خود را برای مقابله و تحمیل بیشترین هزینه بر دیگری آماده کرده‌اند.

