کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی:
نیروهای اسرائیلی در هیچگونه عملیات زمینی علیه ایران مشارکت نمیکنند
به گزارش ایلنا، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که »در صورت اجرای هرگونه عملیات زمینی توسط آمریکا در ایران»، نیروهای ارتش اسرائیل در این عملیات مشارکت نخواهند داشت.
این گزارش در حالی منتشر میشود که برخی منابع مدعی احتمال ورود آمریکا به سناریوی عملیات زمینی محدود در ایران شدهاند.
با این وجود، مقامهای آمریکایی مواضع متفاوتی در این خصوص مطرح کردهاند و تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.