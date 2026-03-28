حملات مقاوت اسلامی عراق به چند پایگاه هوایی در اردن

مقاومت اسلامی عراق چندین پایگاه هوایی در اردن را هدف قرر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق چندین پایگاه هوایی در اردن را هدف قرار داد.

رسانه‌ها از حمله مقاومت اسلامی عراق به چندین پایگاه هوایی و یک فرودگاه در اردن خبر دادند.

بر اساس گزارش، این اهداف شامل پایگاه هوایی ملک فیصل، پایگاه هوایی ملک عبدالله، فرودگاه ملکه عالیه، پایگاه هوایی شاهزاده حسن و پایگاه هوایی موفق السلطی بوده‌اند.

جزئیات بیشتری در مورد نتایج ارائه نشده است.

