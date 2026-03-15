به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد پس از آرام شدن بازار انرژی، تحریم‌ها علیه نفت روسیه را دوباره اجرایی کند.

بر اساس این گزارش، بازار انرژی در پی جنگ در خاورمیانه با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده است.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تعلیق موقت تحریم‌ها بر فروش نفت روسیه مدعی شد: «من می‌خواهم نفت برای جهان در دسترس باشد».

وی افزود که محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ اوکراین اعمال شده بود، پس از پایان بحران دوباره برقرار خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته تحریم‌ها بر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را برای محموله‌هایی که پیش از ۱۲ مارس روی کشتی‌ها بارگیری شده‌اند، به طور موقت لغو کرده بود.

این اقدام در قالب مجوزی عمومی انجام شد که چنین معاملاتى را تا ۱۱ آوریل مجاز می‌کند.

