آژیر هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد/ شنیده شدن صدای انفجار در جنین
منابع محلی گزارش دادند که در پی حمله موشکی ایران، آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است.

منابع محلی گزارش دادند که در پی حمله موشکی ایران، آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است.

این مناطق شامل «بیت شان»، «ام‌الفحم»، منطقه «عمیق هماعیون»، «جلبوع»، بخش‌هایی از کرانه باختری و مناطق «مناشیه» و «مجدو» می‌شود.

گزارش‌ها همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در آسمان جنین خبر می‌دهند.

در همین حال، فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل پیام‌های هشدار مستقیم به تلفن‌های همراه در مناطق هدف ارسال کرده و از ساکنان خواسته است اقدام‌های احتیاطی لازم را انجام دهند. 

جبهه داخلی اسرائیل همچنین اعلام کرد که آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای در مرکز سرزمین‌های اشغالی و در شهرک‌های کرانه باختری نیز به صدا درآمده است.

 

