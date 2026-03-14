آغاز مذاکرات دو جانبه کوبا و آمریکا

به گزارش ایلنا، «میگل دیاز کانل»، رئیس‌جمهوری کوبا در ویدئویی که از تلویزیون ملی این کشور پخش شد، تایید کرد که مقام‌های دولت او با آمریکا برای یافتن راه‌حل‌هایی در برابر تحریم‌های اعمال شده بر این کشور، گفت‌وگوها را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به اثرات شدید تحریم انرژی گفت: «گروهی از بازیگران بین‌المللی این مذاکرات را تسهیل کرده‌اند».

دیاز کانل همچنین تشریح کرد: «هدف از این مذاکرات، اول و مهمتر از همه، شناسایی مشکلات دوجانبه‌ای است که نیاز به راه‌حل دارند».

ریس‌جمهور کوبا اعلام کرد که مذاکرات با آمریکا توسط وی، با همراهی «رائول کاسترو»، رئیس‌جمهوری سابق و برخی از مقامات حزب کمونیست رهبری شده است، هرچند مشخص نکرد که چه کسانی از طرف واشنگتن در این جلسه شرکت داشته‌اند.

آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا، محاصره و تحریم‌های شدید اقتصادی علیه این جزیره را حفظ کرده است؛ تحریم‌هایی که بیش از شش دهه ادامه داشته است.

