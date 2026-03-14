به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پنج فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «الامیر سلطان» در عربستان سعودی، در حالی که پارک شده بودند، هدف اصابت قرار گرفته و آسیب دیده‌اند.

این روزنامه افزود که هواپیماها در جریان حمله موشکی ایران به این پایگاه سعودی در روزهای اخیر دچار خسارت شده‌اند، اما تاکید کرد که این هواپیماها به طور کامل منهدم نشده و در حال حاضر عملیات تعمیر و بازسازی آن‌ها در جریان است.

