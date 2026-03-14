خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال:

5 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در اثر حمله موشکی ایران به پایگاه «الامیر سلطان» آسیب دیدند

کد خبر : 1761958
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایطی که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده، خبر حمله موشکی موفقیت‌آمیز ایران به پایگاه «الامیر سلطان» عربستان سعودی و وارد آمدن خسارت جدی به پنج فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا، زنگ خطر را برای پنتاگون به صدا درآورده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پنج فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «الامیر سلطان» در عربستان سعودی، در حالی که پارک شده بودند، هدف اصابت قرار گرفته و آسیب دیده‌اند.

این روزنامه افزود که هواپیماها در جریان حمله موشکی ایران به این پایگاه سعودی در روزهای اخیر دچار خسارت شده‌اند، اما تاکید کرد که این هواپیماها به طور کامل منهدم نشده و در حال حاضر عملیات تعمیر و بازسازی آن‌ها در جریان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل