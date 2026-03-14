وال استریت ژورنال:
5 هواپیمای سوخترسان آمریکایی در اثر حمله موشکی ایران به پایگاه «الامیر سلطان» آسیب دیدند
در شرایطی که تنشها در منطقه به اوج خود رسیده، خبر حمله موشکی موفقیتآمیز ایران به پایگاه «الامیر سلطان» عربستان سعودی و وارد آمدن خسارت جدی به پنج فروند هواپیمای سوخترسان آمریکا، زنگ خطر را برای پنتاگون به صدا درآورده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که پنج فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «الامیر سلطان» در عربستان سعودی، در حالی که پارک شده بودند، هدف اصابت قرار گرفته و آسیب دیدهاند.
این روزنامه افزود که هواپیماها در جریان حمله موشکی ایران به این پایگاه سعودی در روزهای اخیر دچار خسارت شدهاند، اما تاکید کرد که این هواپیماها به طور کامل منهدم نشده و در حال حاضر عملیات تعمیر و بازسازی آنها در جریان است.