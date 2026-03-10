به گزارش ایلنا، «مارک کارنی»، نخست وزیر کانادا و «شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی»، امیر قطر در تماسی تلفنی درباره کاهش تنش و درگیری در خاورمیانه گفت‌وگو کردند.

دفتر نخست وزیری کانادا بامداد امروز -سه‌شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارنی و امیر قطر در خصوص تلاش‌ها برای کاهش درگیری و تنش و یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک صحبت کردند.

این بیانیه افزوده شد: «سران ۲ کشور خواستار پایان فوری حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی بر اساس قوانین بین‌الملل شدند زیرا این اقدام صرفا منجر به بی ثباتی منطقه و وخامت وضعیت انرژی و اقتصاد جهانی می‌شود».

طرفین همچنین بر اهمیت تشدید تعاملات دیپلماتیک برای پرهیز از وقوع جنگی گسترده‌تر با تبعات جهانی تاکید و توافق کردند که برای این منظور، با یکدیگر در تماس نزدیک بمانند.

