پوتین شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت
رئیس جمهور روسیه با ارسال پیامی برای همتای ایرانی خود شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در پیامی خطاب به «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران، شهادت آیتالله «سید علی خامنهای»، رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسجمهور؛
مراتب تسلیت عمیق اینجانب را به مناسبت ترور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنهای و اعضای خانواده ایشان، که با نقض وقیحانه تمامی موازین اخلاق انسانی و حقوق بینالملل صورت گرفت، پذیرا باشید.
در کشور ما، آیتالله خامنهای به عنوان دولتمردی برجسته به یاد خواهند ماند که سهم شخصی بزرگی در توسعه روابط دوستانه روسیه و ایران و ارتقای این روابط به سطح مشارکت راهبردی جامع داشتند.
خواهشمند است مراتب همدردی و حمایت صمیمانه اینجانب را به خانواده و نزدیکان رهبر معظم، دولت و تمامی مردم ایران ابلاغ فرمایید.
ولادیمیر پوتین