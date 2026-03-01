خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت

کد خبر : 1757397
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور روسیه با ارسال پیامی برای همتای ایرانی خود شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در پیامی خطاب به «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران، شهادت آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای»، رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس‌جمهور؛

مراتب تسلیت عمیق اینجانب را به مناسبت ترور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، که با نقض وقیحانه تمامی موازین اخلاق انسانی و حقوق بین‌الملل صورت گرفت، پذیرا باشید.

در کشور ما، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دولتمردی برجسته به یاد خواهند ماند که سهم شخصی بزرگی در توسعه روابط دوستانه روسیه و ایران و ارتقای این روابط به سطح مشارکت راهبردی جامع داشتند.

خواهشمند است مراتب همدردی و حمایت صمیمانه اینجانب را به خانواده و نزدیکان رهبر معظم، دولت و تمامی مردم ایران ابلاغ فرمایید.

ولادیمیر پوتین

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل