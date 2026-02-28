ارتش رژیم صهیونیستی:

عملیات امروز، بزرگ‌ترین ماموریت در تاریخ نیروی هوایی اسرائیل بود

به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به تجاوز امروز -شنبه- به ایران، آن را بزرگ‌ترین ماموریت در تاریخ نیروی هوایی این رژیم خواند.

 وی افزود که این عملیات با مشارکت حدود ۲۰۰ جنگنده انجام شده و در جریان آن حدود ۵۰۰ نقطه هدف قرار گرفته‌اند. 

ارتش رژیم صهیونیستی طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» مدعی شد که پروازهای تکمیلی برای هدف‌گرفتن پایگاه‌های پرتاب موشک ایران و سامانه‌های دفاع موشکی در مرکز ایران شروع شده است.

 

