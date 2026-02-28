به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به تجاوز امروز -شنبه- به ایران، آن را بزرگ‌ترین ماموریت در تاریخ نیروی هوایی این رژیم خواند.

وی افزود که این عملیات با مشارکت حدود ۲۰۰ جنگنده انجام شده و در جریان آن حدود ۵۰۰ نقطه هدف قرار گرفته‌اند.