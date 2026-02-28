به گزارش ایلنا، رسانه‌های لبنانی تصریح کردند که حملات هوایی اسرائیل ارتفاعات «لویزه»، منطقه «تفاح» و اطراف «سجد» در جنوب را هدف قرار داده است. تاکنون هیچ خبری درباره تعداد قربانیان یا میزان خسارات منتشر نشده است.

در بیانیه‌ای که از سوی ارتش اسرائیل و از طریق کانال تلگرام منتشر شد، ادعا شده که این عملیات «در پاسخ به نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی حزب‌الله» انجام شده است.

آتش‌بس از شب ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) اجرا شد، پس از حدود ۱۴ ماه تشدید مداوم تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان، که بر اساس طرح آمریکا برای پایان دادن به اختلافات صورت گرفت.

انتهای پیام/