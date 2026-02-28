خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله رژیم صهیونیستی به «زیرساخت‌های» حزب‌الله در جنوب لبنان

حمله رژیم صهیونیستی به «زیرساخت‌های» حزب‌الله در جنوب لبنان
کد خبر : 1756932
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش اسرائیل بامداد امروز به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرد؛ تاکنون گزارشی درباره آمار قربانیان اعلام نشده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های لبنانی تصریح کردند که حملات هوایی اسرائیل ارتفاعات «لویزه»، منطقه «تفاح» و اطراف «سجد» در جنوب را هدف قرار داده است. تاکنون هیچ خبری درباره تعداد قربانیان یا میزان خسارات منتشر نشده است.

در بیانیه‌ای که از سوی ارتش اسرائیل و از طریق کانال تلگرام منتشر شد، ادعا شده که این عملیات «در پاسخ به نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی حزب‌الله» انجام شده است.

آتش‌بس از شب ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) اجرا شد، پس از حدود ۱۴ ماه تشدید مداوم تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان، که بر اساس طرح آمریکا برای پایان دادن به اختلافات صورت گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل