به گزارش ایلنا، روزنامه «معاریو» اعلام کرد ارتش اسرائیل در صورت هرگونه حمله از خاک لبنان، فهرستی طولانی از اهداف را مورد حمله قرار خواهد داد؛ اهدافی که لزوما به حزب‌الله محدود نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو در روزهای اخیر پیام‌هایی مبنی بر آمادگی برای اقدام «با قدرت گسترده» ارسال کرده و مدعی شده است چنین حملاتی می‌تواند لبنان را برای سال‌ها با تبعات سنگین مواجه کند.

معاریو همچنین به سناریوهای احتمالی درگیری میان ایران و اسرائیل پرداخته و نوشته است در صورت اقدام یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، تهران ممکن است پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد و در مراحل بعدی، از ابزارهای فشار اقتصادی از جمله تنگه هرمز استفاده کند.

در همین چارچوب، سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به «وضعیت عدم قطعیت منطقه‌ای» اعلام کرد ارتش این رژیم تحولات مربوط به ایران را از نزدیک زیر نظر دارد و در آماده‌باش کامل به سر می‌برد.

بنیامین نتانیاهو نیز هشدار داد هرگونه اقدام علیه اسرائیل، این رژیم را مستقیما وارد درگیری خواهد کرد و مدعی شد تل‌آویو توان پاسخ‌گویی را دارد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی هفته‌های اخیر، ارتش رژیم صهیونیستی از تدوین طرح‌های دفاعی و تهاجمی جدید خبر داده و مدعی بهبود وضعیت آمادگی خود نسبت به دوره‌های پیشین شده است.

