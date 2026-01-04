واکنش پاپ به جنگطلبی آمریکا علیه ونزوئلا
رهبر کاتولیکهای جهان در پی عملیات متجاوزانه آمریکا علیه کاراکاس گفت که رفاه ونزوئلاییها باید اولویت باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
رهبر کاتولیکهای جهان امروز -یکشنبه- پس از سرنگونی «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا در یک عملیات آمریکایی، با بیان اینکه رفاه ونزوئلاییها باید اولویت داشته باشد، خواستار «تضمین حاکمیت کشور» شد.
پاپ پس از دعای آنجلوس در میدان سنت پیتر گفت: «رفاه مردم عزیز ونزوئلا باید بر همه ملاحظات دیگر غلبه کند و منجر به غلبه بر خشونت و گام نهادن در مسیر عدالت و صلح شود و حاکمیت کشور را تضمین کنند.»