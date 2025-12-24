اروپا ممنوعیت صدور روادید برای چند فرد از سوی آمریکا را شدیدا محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک سخنگوی کمیسیون اروپا امروز -چهارشنبه- گفت که این کمیسیون شدیدا تصمیم ایالات متحده برای اعمال محدودیت روادید برای ۵ فرد اروپایی از جمله «تیری برتون»، کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا را شدیدا محکوم می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه اروپا از مقامات آمریکایی درخواست توضیح و شفاف سازی در این باره را داشته است.

این سخنگو افزود: «اگر نیاز باشد، ما به سرعت و قاطعانه پاسخ می‌دهیم تا از استقلال نظارتی خود در برابر اقدامات غیرقابل توجیه دفاع کنیم».

