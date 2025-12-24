خبرگزاری کار ایران
اروپا ممنوعیت صدور روادید برای چند فرد از سوی آمریکا را شدیدا محکوم کرد

یک مقام کمیسیون اروپا اعلام کرد که این کمیسیون ممنوعیت صدور روادید از سوی ایالات متحده برای چند فرد اروپایی را شدیدا محکوم می‌کند.

به گزارش  ایلنا به نقل از رویترز،  یک سخنگوی کمیسیون اروپا امروز -چهارشنبه- گفت که این کمیسیون شدیدا تصمیم ایالات متحده برای اعمال محدودیت روادید برای ۵ فرد  اروپایی از جمله «تیری برتون»، کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا را شدیدا محکوم می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه اروپا  از مقامات آمریکایی درخواست توضیح و شفاف سازی در این باره را داشته است.

این سخنگو افزود: «اگر نیاز باشد، ما به سرعت و قاطعانه پاسخ می‌دهیم تا از استقلال نظارتی خود در برابر اقدامات غیرقابل توجیه دفاع کنیم».

 

 

