به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با پیامی هشدارآمیز به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، خط قرمزهای امنیتی تل‌آویو را اعلام کرده است.

در بیانیه‌ای که نتانیاهو به همراه کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، و نیکوس خریستودولیدیس، رئیس‌جمهور قبرس، ایراد کرد، اعلام شد که توافقی برای گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی میان تل‌آویو و این دو کشور حاصل شده است.

در این بیانیه، نتانیاهو پیامی صریح به رئیس‌جمهور ترکیه ارسال کرد بدون آنکه نام او را مستقیما ببرد و اعلام کرد: «به کسانی که خیال می‌کنند می‌توانند امپراتوری بسازند و بر سرزمین‌های ما سلطه یابند، می‌گویم: فراموش کنید… هرگز اتفاق نخواهد افتاد… حتی فکرش را هم نکنید.»

او افزود: «ما متعهد و قادر به دفاع از خود هستیم و همکاری ما این توانمندی‌ها را تقویت می‌کند… ما با هم، به عنوان دموکراسی‌های شرق مدیترانه، امنیت، رفاه و آزادی را افزایش خواهیم داد.»

پیش‌تر، روزنامه معاریو فاش کرده بود که روز دوشنبه یک نشست سه‌جانبه در تل‌آویو برگزار شد، در حالی که گزارش‌های یونانی و قبرسی از «بازسازی» ساختار امنیتی در خاورمیانه حکایت داشت.

