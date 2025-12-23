خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام صریح نتانیاهو به اردوغان: امپراتوری‌سازی در شرق مدیترانه را فراموش کنید!

پیام صریح نتانیاهو به اردوغان: امپراتوری‌سازی در شرق مدیترانه را فراموش کنید!
کد خبر : 1731630
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در پیامی تند و غیرمستقیم به رئیس‌جمهور ترکیه، هشدار داد که هرگونه رویای سلطه بر سرزمین‌های منطقه، محکوم به شکست است و حتی تصور تحقق آن نیز محال خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با پیامی هشدارآمیز به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، خط قرمزهای امنیتی تل‌آویو را اعلام کرده است.

در بیانیه‌ای که نتانیاهو به همراه کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، و نیکوس خریستودولیدیس، رئیس‌جمهور قبرس، ایراد کرد، اعلام شد که توافقی برای گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی میان تل‌آویو  و این دو کشور حاصل شده است.

در این بیانیه، نتانیاهو پیامی صریح به رئیس‌جمهور ترکیه ارسال کرد بدون آنکه نام او را مستقیما ببرد و اعلام کرد: «به کسانی که خیال می‌کنند می‌توانند امپراتوری بسازند و بر سرزمین‌های ما سلطه یابند، می‌گویم: فراموش کنید… هرگز اتفاق نخواهد افتاد… حتی فکرش را هم نکنید.»

او افزود: «ما متعهد و قادر به دفاع از خود هستیم و همکاری ما این توانمندی‌ها را تقویت می‌کند… ما با هم، به عنوان دموکراسی‌های شرق مدیترانه، امنیت، رفاه و آزادی را افزایش خواهیم داد.»

بیشتر بخوانید:

اسرائیل به‌دنبال جبهه‌سازی نظامی علیه ترکیه؛ دستور مستقیم به ارتش صادر شد

پیش‌تر، روزنامه معاریو فاش کرده بود که روز دوشنبه یک نشست سه‌جانبه در تل‌آویو برگزار شد، در حالی که گزارش‌های یونانی و قبرسی از «بازسازی» ساختار امنیتی در خاورمیانه حکایت داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا