اسرائیل بهدنبال جبههسازی نظامی علیه ترکیه؛ دستور مستقیم به ارتش صادر شد
منابع صهیونیستی اعلام کردند مقامات سیاسی این رژیم به ارتش دستور دادهاند سناریوی تشکیل نیروی مداخله مشترک با یونان و قبرس را بهعنوان گزینهای بازدارنده علیه ترکیه بررسی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، منابع رسانهای در فلسطین اشغالی اعلام کردند مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش دستور دادهاند امکان تشکیل یک «نیروی مداخله نظامی مشترک» با یونان و قبرس را با هدف مقابله با تحرکات ترکیه در شرق دریای مدیترانه مورد بررسی قرار دهد.
منابع سیاسی و امنیتی این رژیم به روزنامه «یدیعوت آحارونوت» اعلام کردند که این دستور بهصورت رسمی از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، به ارتش ابلاغ شده است. هدف از این اقدام، بهگفته این منابع، «بازدارندگی» در برابر سیاستها و اقدامات رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و آنچه تلآویو «رویکردهای خصمانه آنکارا علیه منافع اسرائیل و منطقه» میخواند، عنوان شده است.
اگرچه تلآویو بهطور رسمی گزارشهای منتشرشده در رسانههای یونانی درباره وجود طرحهای عملیاتی برای تشکیل این نیرو را تکذیب کرده، اما منابع آگاه تأکید دارند که محافل سیاسی رژیم صهیونیستی از ارتش خواسته است بررسیهای اولیه و برنامهریزی نظری برای چنین سناریویی را آغاز کند، بدون آنکه وارد فاز اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی صرفا مأمور انجام بررسیها و مطالعات اولیه است و هرگونه اقدام عملی، منوط به صدور دستورات سیاسی جدید خواهد بود.
منابع صهیونیستی تأکید میکنند که اهمیت این اقدام بیش از آنکه در اجرا باشد، در پیام سیاسی آن نهفته است. تلآویو با آگاهی از اینکه اردوغان به پیامهای آمریکا، بهویژه مواضع دونالد ترامپ، توجه ویژه دارد، تلاش میکند از طرح این گزینه بهعنوان اهرم فشار غیرمستقیم علیه آنکارا استفاده کند. هدف اصلی، واداشتن ترکیه به تجدیدنظر در تحرکات نظامی خود، بهویژه در سوریه عنوان شده است؛ جایی که ترکیه پس از تحولات اخیر، حضور نظامی خود را گسترش داده و سامانههای راداری و پدافند هوایی مستقر کرده است؛ اقدامی که بهزعم تلآویو میتواند آزادی عمل هوایی این رژیم را محدود کند.
این تحولات در چارچوب همکاریهای نظامی و راهبردی دیرینه میان اسرائیل، یونان و قبرس صورت میگیرد؛ همکاریهایی که شامل رزمایشهای مشترک هوایی، دریایی و زمینی و نیز هماهنگی برای حفاظت از منافع انرژی در شرق مدیترانه است. این منطقه بهدلیل مناقشات مربوط به استخراج گاز و نفت، از جمله مخالفت شدید ترکیه با پروژه خط لوله گازی «ایستمِد»، به کانون تنشهای ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
در عین حال، منابع عبری تصریح کردهاند که هدف نهایی، ورود به درگیری نظامی با ترکیه نیست، بلکه ایجاد تهدیدی بازدارنده برای افزایش هزینههای سیاسی و راهبردی هرگونه اقدام آنکارا علیه منافع این رژیم است. با این حال، تأکید شده که ایده «نیروی مداخله مشترک» همچنان در حد یک طرح نظری باقی مانده و هیچ تصمیم اجرایی در این زمینه اتخاذ نشده است.