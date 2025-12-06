خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسر بولسونارو از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد

پسر بولسونارو از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد
کد خبر : 1723387
لینک کوتاه کپی شد.

فرزند رئیس‌جمهور سابق برزیل، گفت که برای انتخابات سال آتی این کشور نامزد می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، سناتور «فلاویو بولسونارو»، پسر ارشد «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق برزیل، روزگذشته -جمعه گفت- گفت که پدرش تصمیم گرفته که او باید نماینده حزب سیاسی آنها باشد و در انتخابات ریاست جمهوری سال میلادی آتی، ۲۰۲۶، نامزد شود.

فلاویو در پلتفرم ایکس نوشت: «با مسئولیت بسیار، تصمیم ژائیر مسیاس بولسونارو، بزرگترین رهبر سیاسی و اخلاقی برزیل، در رابطه با سپردن ماموریت ادامه پروژه ملی‌مان به من را تایید می‌کنم».

رئیس جمهور سابق برزیل، پس از محکوم شدن به تلاش برای کودتا،  ماه گذشته بازداشت شد و دوره حبس ۲۷ ساله خود را آغاز کرد.

وی پیش از این به عنوان بخشی از یک روند جداگانه از نامزدی تا سال ۲۰۳۰ منع شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی