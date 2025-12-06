پسر بولسونارو از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، سناتور «فلاویو بولسونارو»، پسر ارشد «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق برزیل، روزگذشته -جمعه گفت- گفت که پدرش تصمیم گرفته که او باید نماینده حزب سیاسی آنها باشد و در انتخابات ریاست جمهوری سال میلادی آتی، ۲۰۲۶، نامزد شود.

فلاویو در پلتفرم ایکس نوشت: «با مسئولیت بسیار، تصمیم ژائیر مسیاس بولسونارو، بزرگترین رهبر سیاسی و اخلاقی برزیل، در رابطه با سپردن ماموریت ادامه پروژه ملی‌مان به من را تایید می‌کنم».

رئیس جمهور سابق برزیل، پس از محکوم شدن به تلاش برای کودتا، ماه گذشته بازداشت شد و دوره حبس ۲۷ ساله خود را آغاز کرد.

وی پیش از این به عنوان بخشی از یک روند جداگانه از نامزدی تا سال ۲۰۳۰ منع شده بود.

