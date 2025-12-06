آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
سپر محافظ چرنوبیل در اثر حمله پهپادی آسیب دیده است
دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد اعلام کرد که سپر محافظ نیروگاه هستهای چرنوبیل در اوکراین که برای مهار مواد رادیواکتیو از فاجعه ۱۹۸۶ ساخته شده بود، به دلیل آسیب پهپادها دیگر نمیتواند عملکرد ایمنی اصلی خود را انجام دهد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسی هفته گذشته از سازه فولادی محصورکننده که در سال ۲۰۱۹ تکمیل شده بود، نشان داد که برخورد پهپاد به آن در فوریه، سه سال پس از درگیری روسیه در اوکراین، این سازه را تخریب کرده است.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بیانیهای گفت که این بازرسی «تایید کرد که (سازه محافظ) عملکردهای ایمنی اولیه خود، از جمله قابلیت محصورکننده را از دست داده است، اما همچنین دریافت که هیچ آسیب دائمی به سازههای باربر یا سیستمهای نظارتی آن وارد نشده است.»
گروسی گفت که تعمیرات قبلاً انجام شده است «اما بازسازی جامع برای جلوگیری از تخریب بیشتر و تضمین ایمنی هستهای بلندمدت ضروری است».