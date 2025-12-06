خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

سپر محافظ چرنوبیل در اثر حمله پهپادی آسیب دیده است

سپر محافظ چرنوبیل در اثر حمله پهپادی آسیب دیده است
کد خبر : 1723346
لینک کوتاه کپی شد.

دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که سپر محافظ نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین ‌که برای مهار مواد رادیواکتیو از فاجعه ۱۹۸۶ ساخته شده بود، به دلیل آسیب پهپادها دیگر نمی‌تواند عملکرد ایمنی اصلی خود را انجام دهد.

به گزارش ایلنا به ن قل از رویترز، دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که سپر محافظ نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین ‌که برای مهار مواد رادیواکتیو از فاجعه ۱۹۸۶ ساخته شده بود، به دلیل آسیب پهپادها دیگر نمی‌تواند عملکرد ایمنی اصلی خود را انجام دهد. 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسی هفته گذشته از سازه فولادی محصورکننده که در سال ۲۰۱۹ تکمیل شده بود، نشان داد که برخورد پهپاد به آن در فوریه، سه سال پس از درگیری روسیه در اوکراین، این سازه را تخریب کرده است.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای گفت که این بازرسی «تایید کرد که (سازه محافظ) عملکردهای ایمنی اولیه خود، از جمله قابلیت محصورکننده را از دست داده است، اما همچنین دریافت که هیچ آسیب دائمی به سازه‌های باربر یا سیستم‌های نظارتی آن وارد نشده است.»

گروسی گفت که تعمیرات قبلاً انجام شده است «اما بازسازی جامع برای جلوگیری از تخریب بیشتر و تضمین ایمنی هسته‌ای بلندمدت ضروری است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی