منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که این کشور آماده است نقش رهبری امنیت دریایی در دریای سیاه را بر عهده بگیرد. این اقدام در چارچوب تضمین‌های امنیتی مطرح شده است که ممکن است بر اساس توافق صلح احتمالی میان مسکو و کی‌یف شکل گیرد و می‌تواند موازنه قدرت در منطقه را دستخوش تغییر کند.

خبرگزاری آناتولی نوشت:‌ این تصمیم ترکیه پس از حملاتی که ۲۸ نوامبر به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه انجام شد اتخاذ شد. آنکارا این حملات را نشانه‌ای از خطر گسترش جنگ به سواحل ترکیه و سراسر دریای سیاه ارزیابی کرده است.

ترکیه تأکید کرده که امنیت دریای سیاه را اجازه نخواهد داد هیچ‌یک از طرف‌های درگیر یا کشورهای خارجی تهدید کنند. منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که این کشور از نظر اصولی آماده است تا نقش رهبری و مسئولیت تامین امنیت دریایی در دریای سیاه را بر عهده بگیرد و این ماموریت را با مشارکت سایر طرف‌ها انجام دهد.

از آغاز جنگ، آنکارا نقش میانجی کلیدی را ایفا کرده است؛ از جمله در ابتکار غلات دریای سیاه و تبادل اسرا. ترکیه با هر دو طرف، مسکو و کی‌یف، ارتباط مستمر داشته و از روند مذاکرات حمایت کرده، اما تصمیم نهایی درباره هر توافق صلح را به خود طرفین واگذار کرده است.

ترکیه معتقد است کنار گذاشته شدن آن از هر اقدام دفاعی به امنیت اتحادیه اروپا کمکی نمی‌کند، زیرا این کشور دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، دومین مشارکت‌کننده بزرگ در مأموریت‌های ناتو است و سالانه تجهیزات دفاعی به ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار صادر می‌کند. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صنایع دفاعی ترکیه مشغول به کار هستند.

آنکارا همچنین بر لزوم احترام به سیاست گسترش ناتو بر اساس ماده ۱۰ پیمان ناتو تأکید کرده است، ماده‌ای که عضویت هر کشور جدید را منوط به کمک به امنیت اعضای فعلی می‌کند و در صورت نامناسب بودن شرایط، اعضا می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

از زمان الحاق شبه‌جزیره کریمه بهروسیه در ۲۰۱۴ و آغاز عملیات نظامی این کشور به اوکراین در ۲۰۲۲، ترکیه همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرده است و با توجه به شرایط جدید، آنکارا در تلاش است نقش راهبردی خود در منطقه دریای سیاه را تقویت و نفوذ استراتژیک خود را گسترش دهد.

