خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرت‌نمایی ترکیه در دریای سیاه؛ تغییر موازنه قدرت در منطقه

قدرت‌نمایی ترکیه در دریای سیاه؛ تغییر موازنه قدرت در منطقه
کد خبر : 1722725
لینک کوتاه کپی شد.

آنکارا که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نقش میانجی کلیدی داشته، اکنون با تکیه بر توان نظامی و صنعتی خود تلاش می‌کند نفوذ استراتژیکش را در دریای سیاه گسترش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که این کشور آماده است نقش رهبری امنیت دریایی در دریای سیاه را بر عهده بگیرد. این اقدام در چارچوب تضمین‌های امنیتی مطرح شده است که ممکن است بر اساس توافق صلح احتمالی میان مسکو و کی‌یف شکل گیرد و می‌تواند موازنه قدرت در منطقه را دستخوش تغییر کند.

خبرگزاری آناتولی نوشت:‌ این تصمیم ترکیه پس از حملاتی که ۲۸ نوامبر به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه انجام شد اتخاذ شد. آنکارا این حملات را نشانه‌ای از خطر گسترش جنگ به سواحل ترکیه و سراسر دریای سیاه ارزیابی کرده است.

ترکیه تأکید کرده که امنیت دریای سیاه را اجازه نخواهد داد هیچ‌یک از طرف‌های درگیر یا کشورهای خارجی تهدید کنند. منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که این کشور از نظر اصولی آماده است تا نقش رهبری و مسئولیت تامین امنیت دریایی در دریای سیاه را بر عهده بگیرد و این ماموریت را با مشارکت سایر طرف‌ها انجام دهد.

از آغاز جنگ، آنکارا نقش میانجی کلیدی را ایفا کرده است؛ از جمله در ابتکار غلات دریای سیاه و تبادل اسرا. ترکیه با هر دو طرف، مسکو و کی‌یف، ارتباط مستمر داشته و از روند مذاکرات حمایت کرده، اما تصمیم نهایی درباره هر توافق صلح را به خود طرفین واگذار کرده است.

ترکیه معتقد است کنار گذاشته شدن آن از هر اقدام دفاعی به امنیت اتحادیه اروپا کمکی نمی‌کند، زیرا این کشور دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، دومین مشارکت‌کننده بزرگ در مأموریت‌های ناتو است و سالانه تجهیزات دفاعی به ارزش بیش از ۷ میلیارد دلار صادر می‌کند. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صنایع دفاعی ترکیه مشغول به کار هستند.

آنکارا همچنین بر لزوم احترام به سیاست گسترش ناتو بر اساس ماده ۱۰ پیمان ناتو تأکید کرده است، ماده‌ای که عضویت هر کشور جدید را منوط به کمک به امنیت اعضای فعلی می‌کند و در صورت نامناسب بودن شرایط، اعضا می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

از زمان الحاق شبه‌جزیره کریمه بهروسیه در ۲۰۱۴ و آغاز عملیات نظامی این کشور به اوکراین در ۲۰۲۲، ترکیه همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرده است و با توجه به شرایط جدید، آنکارا در تلاش است نقش راهبردی خود در منطقه دریای سیاه را تقویت و نفوذ استراتژیک خود را گسترش دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی