افشاگری تازه از دیدار وزیر خارجه مصر در بیروت؛ «جنگ اسرائیل قطعی است، فقط موضوع زمان مطرح است»

پس از آنکه روزنامه «الأخبار» روز گذشته بخشی از اطلاعات مربوط به اظهارات وزیر خارجه مصر را منتشر کرد، دستگاه دیپلماسی قاهره و بیروت به تکاپو افتادند تا این سخنان را تکذیب کنند. در طول روز حتی شایع شد که وزارت خارجه مصر قصد دارد بیانیه رسمی در رد این گزارش صادر کند، اما در نهایت قاهره ناچار شد از این تصمیم عقب‌نشینی کند.

یک سال پس از توقف درگیری‌ها در لبنان، تحولات میدانی نشان می‌دهد که این آتش‌بس عملا یک‌طرفه بوده است. در حالی که حزب‌الله به‌طور کامل به آتش‌بس پایبند بوده و تنها یک عملیات در مزارع شبعا انجام داده، رژیم صهیونیستی در این مدت ۶۶۹ حمله هوایی انجام داده و تنها در روز گذشته چندین منطقه در استان نبطیه را هدف قرار داد.

مصر به لبنان هشدار داد: خلع سلاح حزب‌الله یا جنگ تمام‌عیار

این تجاوزات طی یک سال گذشته به شهادت بیش از ۳۵۰ لبنانی منجر شده است؛ که شمار زیادی از آنان غیرنظامی بوده‌اند. همچنین شماری از نیروهای حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی، جماعت اسلامی و «گردان‌های مقاومت لبنان» به شهادت رسیده‌اند. ده‌ها روستا در خط مقدم طی ۹۰ روز پس از پایان جنگ و آتش‌بس تخریب شده و ارتش رژیم اشغالگر همچنان چند نقطه در داخل خاک لبنان را اشغال و ۱۶ لبنانی را در زندان‌های خود نگه داشته است.

رسانه‌های صهیونیستی، هم‌سو با اظهارات اخیر توماس باراک، فرستاده آمریکا، بار دیگر تأکید کردند که تل‌آویو اساسا آتش‌بس را معتبر نمی‌داند و پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ را الزام‌آور تلقی نمی‌کند. این در حالی است که طبق توافق قبلی، قرار است مأموریت نیروهای بین‌المللی در جنوب لبنان ظرف یک سال پایان یابد. آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی نیز برای کشاندن لبنان به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی با هدف رسیدن به توافق سیاسی- امنیتی و خلع سلاح مقاومت، فشار خود را تشدید کرده‌اند.

در چنین شرایطی که هیچ نشانه‌ای از آمادگی لبنان برای چنین مذاکراتی وجود ندارد و مقاومت نیز قاطعانه بر عدم‌تسلیم در برابر فشارها تأکید کرده است، بیروت طی روزهای اخیر شاهد تحرکات جدیدی از سوی برخی کشورهای عربی و اروپایی بوده است. در این میان، سفر بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر به بیروت و سخنان پشت پرده وی، بحث‌برانگیزترین رویداد دیپلماتیک روز گذشته بوده است.

پس از انتشار بخشی از سخنان او توسط «الأخبار»، تلاش‌های گسترده‌ای برای تکذیب آن انجام شد. اما حجم بالای اطلاعات فاش‌شده فضای گسترده‌ای از نارضایتی و سردرگمی حتی در داخل دولت مصر ایجاد کرد. در نهایت، قاهره با عقب‌نشینی از تکذیب رسمی، تلاش کرد با انتشار برخی «فضاسازی‌ها» مسئولیت سخنان مطرح‌شده را به سفیر مصر در بیروت یا دیگران منتقل کند و اصل اظهارات وزیر را انکار کند.

یک منبع لبنانی حاضر در جلسه با وزیر خارجه مصر تأکید کرده که عبدالعاطی در جلسه مذکور با صراحت و جزئیات بیشتری درباره تماس‌های خارجی خود صحبت کرده و برخلاف ادعاهای بعدی، لحن او کاملا قاطع بوده است. وزیر مصری گفته که «تصمیم اسرائیل برای آغاز جنگ علیه لبنان اتخاذ شده و تنها بحث بر سر زمان آن است» و توضیح داده که تلاش‌های او با هدف جلوگیری از وقوع جنگ انجام می‌شود.

عبدالعاطی همچنین به نقل از وزیر خارجه سنگاپور که هفته گذشته در آفریقای جنوبی با او دیدار کرده، گفته است که «اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای گسترش حملات خود در لبنان، سوریه و فلسطین است.»

او اصطلاح جدیدی را نیز مطرح کرده و گفته: «موضوع تازه‌ای تحت عنوان حاکمیت امنیتی اسرائیل در حال شکل‌گیری است. اسرائیل به حملات هوایی اکتفا نخواهد کرد و قصد عملیات زمینی در جنوب لبنان را دارد و تصور نکنید که آن‌ها قصد خروج از مناطقی را که اشغال می‌کنند، خواهند داشت؛ همان‌گونه که در سوریه رخ داده است.»

از سوی دیگر، جنین پلاسخارت، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در لبنان، که طی روزهای اخیر چندین پیام هشدارآمیز درباره جنگ احتمالی به طرف‌های لبنانی منتقل کرده، روز گذشته اعلام کرد که «وضعیت عدم‌قطعیت در جنوب همچنان ادامه دارد» و تأکید کرد که «فرصت کنونی باید غنیمت شمرده شود.»

همزمان، ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، در پاریس در حال رایزنی درباره آخرین تحولات امنیتی کشور است و احتمال سفر او به آمریکا نیز مطرح شده است. برخی محافل نظامی و امنیتی آمریکا معتقدند که «قطع تماس با ارتش لبنان اشتباه بوده» و در حالی که ارتباط سیاسی با مقامات لبنانی متوقف شده، هماهنگی با ارتش باید ادامه یابد. طبق گزارش «الأخبار»، لبنان در حال حاضر تنها با میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت در ارتباط رسمی است.

در همین حال، رسانه‌های صهیونیستی بار دیگر مدعی شدند که «جنگ با لبنان اجتناب‌ناپذیر است» زیرا حزب‌الله هیچ برنامه‌ای برای تحویل سلاح ندارد و «تنها راه مجبور کردن حزب‌الله به این موضوع، استفاده از قدرت نظامی است». این رسانه‌ها همچنین مدعی وجود حمایت آمریکا از این سیاست شده‌اند و یادآوری کرده‌اند که عملیات ترور اخیر در لبنان با موافقت و پشتیبانی آمریکا انجام شده است.

روزنامه «اسرائیل الیوم» نیز نوشت: «دولت ترامپ به لبنان هشدار داده است که عدم اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال، می‌تواند منطقه را وارد جنگی جدید کند و واشنگتن مسئولیت هرگونه تشدید تنش را بر عهده دولت لبنان خواهد گذاشت.»

در نهایت، اعلام شده که شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، عصر امروز ساعت ۱۸ در مراسمی برای تجلیل از شهدا سخنرانی خواهد کرد و موضع رسمی حزب‌الله درباره تحولات اخیر و یک سال پس از آتش‌بس را تشریح خواهد نمود.

