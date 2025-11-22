خبرگزاری کار ایران
از تمایل ترامپ برای پایان دادن به نزاع سودان استقبال می‌کنیم

وزیر خارجه امارات از اظهارات رئیس جمهور ایالت متحده در رابطه با پایان دادن به نزاع در سودان استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر خارجه قطر، از تمایل «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای تسهیل راه حلی برای نزاع جاری در سودان استقبال کرد.

این اظهارات پس از تماس تلفنی میان «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده،   و شیخ عبدااله بن زاید آل  نهیان بیان شد که در آن طرفین در رابطه به نیازها برای دست‌یابی به آتش بس در سودان گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه امارارت  در بیانیه‌ای به دنبال این گفت‌وگو اعلام کرد که وزیر اماراتی  از اظهارات ترامپ برای درخواست پایان دادن به حملات به غیرنظامیان و ابراز آمادگی وی برای رهبری تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در سودان، استقبال کرده  است.

 

 

