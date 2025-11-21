سنگاپور ۴ شهرکنشین صهیونیست را تحریم کرد
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام کرد که به دلیل ارتکاب «اعمال خشونتآمیز و ظالمانه» علیه فلسطینیان در کرانه باختری، تحریمهای مالی علیه چهار شهرکنشین اسرائیلی اعمال کرده و ورود آنها به این کشور را ممنوع خواهد کرد.
این وزارتخانه اظهار داشت که اقدامات چهار اسرائیلی در کرانه باختری غیرقانونی است و چشمانداز راهحل دو کشوری را به خطر میاندازد.
این وزارتخانه افزود: «به عنوان حامی سرسخت قوانین بینالمللی و راهحل دو کشوری، سنگاپور هرگونه تلاش یکجانبه برای تغییر واقعیتهای میدانی از طریق اقدامات غیرقانونی طبق قوانین بینالمللی را رد میکند.»