سنگاپور ۴ شهرک‌نشین صهیونیست را تحریم کرد

سنگاپور ۴ شهرک‌نشین صهیونیست را تحریم کرد
وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام کرد که به دلیل ارتکاب «اعمال خشونت‌آمیز و ظالمانه» علیه فلسطینیان در کرانه باختری، تحریم‌های مالی علیه چهار شهرک‌نشین اسرائیلی اعمال کرده و ورود آنها به این کشور را ممنوع خواهد کرد.

این وزارتخانه اظهار داشت که اقدامات چهار اسرائیلی در کرانه باختری غیرقانونی است و چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری را به خطر می‌اندازد.

این وزارتخانه اظهار داشت که اقدامات چهار اسرائیلی در کرانه باختری غیرقانونی است و چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری را به خطر می‌اندازد.

این وزارتخانه افزود: «به عنوان حامی سرسخت قوانین بین‌المللی و راه‌حل دو کشوری، سنگاپور هرگونه تلاش یکجانبه برای تغییر واقعیت‌های میدانی از طریق اقدامات غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی را رد می‌کند.»

