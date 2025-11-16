به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا دستور داده است روند لغو تحریم‌های «کاتسا» علیه آنکارا آغاز شود.

فیدان گفت که دونالد ترامپ در دیدار اخیر با هیأت ترکیه‌ای «اراده‌ای روشن» برای حل اختلافات ناشی از خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ نشان داده و به نهادهای مربوطه در واشنگتن دستور داده برای رفع این تحریم‌ها اقدام کنند.

فیدان افزود که رفع کامل تحریم‌ها به دلیل ساختار حقوقی قانون کاتسا پیچیدگی‌هایی دارد و ممکن است نیازمند اصلاحات قانونی در کنگره آمریکا باشد.

وی همچنین تأکید کرد که ترکیه پیگیر حل‌وفصل مسأله جنگنده‌های اف-۳۵ است و انتظار دارد ایالات متحده درباره تحویل این هواپیماها تصمیم‌گیری کند.

