خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیدان:

ترامپ دستور لغو تحریم‌ها علیه ترکیه را صادر کرد

ترامپ دستور لغو تحریم‌ها علیه ترکیه را صادر کرد
کد خبر : 1715009
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا دستور داده است روند لغو تحریم‌های «کاتسا» علیه آنکارا آغاز شود.

به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا دستور داده است روند لغو تحریم‌های «کاتسا» علیه آنکارا آغاز شود.

فیدان  گفت که دونالد ترامپ در دیدار اخیر با هیأت ترکیه‌ای «اراده‌ای روشن» برای حل اختلافات ناشی از خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ نشان داده و به نهادهای مربوطه در واشنگتن دستور داده برای رفع این تحریم‌ها اقدام کنند.

فیدان افزود که رفع کامل تحریم‌ها به دلیل ساختار حقوقی قانون کاتسا پیچیدگی‌هایی دارد و ممکن است نیازمند اصلاحات قانونی در کنگره آمریکا باشد.

وی همچنین تأکید کرد که ترکیه پیگیر حل‌وفصل مسأله جنگنده‌های اف-۳۵ است و انتظار دارد ایالات متحده درباره تحویل این هواپیماها تصمیم‌گیری کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ