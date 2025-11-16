فیدان:
ترامپ دستور لغو تحریمها علیه ترکیه را صادر کرد
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا دستور داده است روند لغو تحریمهای «کاتسا» علیه آنکارا آغاز شود.
به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا دستور داده است روند لغو تحریمهای «کاتسا» علیه آنکارا آغاز شود.
فیدان گفت که دونالد ترامپ در دیدار اخیر با هیأت ترکیهای «ارادهای روشن» برای حل اختلافات ناشی از خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ نشان داده و به نهادهای مربوطه در واشنگتن دستور داده برای رفع این تحریمها اقدام کنند.
فیدان افزود که رفع کامل تحریمها به دلیل ساختار حقوقی قانون کاتسا پیچیدگیهایی دارد و ممکن است نیازمند اصلاحات قانونی در کنگره آمریکا باشد.
وی همچنین تأکید کرد که ترکیه پیگیر حلوفصل مسأله جنگندههای اف-۳۵ است و انتظار دارد ایالات متحده درباره تحویل این هواپیماها تصمیمگیری کند.