به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که روسیه هیچ پاسخی از ایالات متحده در مورد آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده است.

پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال دریافت توضیح از سوی ایالات متحده در مورد آزمایش‌های هسته‌ای، گفت: «تاکنون هیچ توضیحی از همتایان آمریکایی خود در این مورد دریافت نکرده‌ایم.»

پسکوف افزود: «ایالات متحده درخواستی برای گفتگوی تلفنی بین روسای جمهور روسیه و آمریکا نکرده است، اما در صورت لزوم می‌توان به سرعت این گفتگو را ترتیب داد.»

