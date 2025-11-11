فایننشیال تایمز گزارش داد:
کمیسیون اروپا در پی تاسیس یک سرویس اطلاعاتی جدید است
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، فایننشیال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا پایهگذاری یک سرویس اطلاعاتی جدید را تحت نظارت «اورسلا فون در لاین»، دبیر کمیسیون اروپا را تحت بررسی دارد.
این گزارش عنوان کرد که هدف این اقدام تقویت هماهنگی در جمعآوری و تحلیل دادههای امنیتی در اتحادیه اروپا است.
این در حالی است که ایده این آژانس امنیتی هنوز در حال بررسی است و هیچ تاریخ مشخصی برای محقق کردن آن ارائه نشده است.
این گزارش افزود که تا کنون هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا به طور رسمی از این برنامه مطلع نشدهاند و ایده تاسیس این آژانس همچنان هنوز در حال بررسی است و همچنین هیچ صورتبندی زمانیای برای تحقق آن مشخص نشده است.