خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشیال تایمز گزارش داد:

کمیسیون اروپا در پی تاسیس یک سرویس اطلاعاتی جدید است

کمیسیون اروپا در پی تاسیس یک سرویس اطلاعاتی جدید است
کد خبر : 1712636
لینک کوتاه کپی شد.

فایننشیال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا پایه‌گذاری یک سرویس اطلاعاتی جدید را تحت نظارت دبیر کمیسیون اروپا را تحت بررسی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، فایننشیال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا پایه‌گذاری یک سرویس اطلاعاتی جدید را تحت نظارت «اورسلا فون در لاین»، دبیر کمیسیون اروپا را تحت بررسی دارد. 

این گزارش عنوان کرد که هدف این اقدام تقویت هماهنگی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های امنیتی در اتحادیه اروپا است. 

این در حالی است که ایده این آژانس امنیتی هنوز در حال بررسی است و هیچ تاریخ مشخصی برای محقق کردن آن ارائه نشده است.

این گزارش افزود که تا کنون هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا به طور رسمی از این برنامه مطلع نشده‌اند و ایده تاسیس این آژانس همچنان هنوز در حال بررسی است و همچنین هیچ صورت‌بندی زمانی‌ای برای تحقق آن مشخص نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ