روسیه از سرنگونی ۳۷ پهپاد اوکراینی خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافندهای هوایی ۳۷ پهپاد اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه تصریح کرد: «طی شب گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی که در شرایط آماده‌باش بودند، ۳۷ پهپاد بال ثابت اوکراینی را رهگیری یا منهدم کردند».

بر اساس این گزارش این سرنگونی‌ها بر فراز مناطق کریمه، ساراتوف، اوریول، لیپتسک، روستوف، دریای سیاه، بریانسک، ورونژ و کالوگا انجام شد.

