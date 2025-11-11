خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

السودانی رای خود را به صندوق انداخت

السودانی رای خود را به صندوق انداخت
کد خبر : 1712382
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر عراق امروز -سه‌شنبه- رای خود را در انتخابات پارلمانی به صندوق انداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق امروز -سه‌شنبه- رای خود را در انتخابات پارلمانی به صندوق انداخت.

رای‌گیری  در انتخابات پارلمانی عراق در تمام استان‌ها با شرکت نزدیک به ۲۰ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط آغاز شد.

حوزه‌های رای‌گیری ساعت ۷:۰۰ صبح در میان تدابیر امنیتی شدید و تحت نظارت مستقیم کمیسیون عالی مستقل انتخابات باز شدند.

السودانی گفت: «انتخابات بر اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید دارد.دولت توجه ویژه‌ای به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت داشته است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ