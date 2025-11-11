السودانی رای خود را به صندوق انداخت
نخستوزیر عراق امروز -سهشنبه- رای خود را در انتخابات پارلمانی به صندوق انداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق امروز -سهشنبه- رای خود را در انتخابات پارلمانی به صندوق انداخت.
رایگیری در انتخابات پارلمانی عراق در تمام استانها با شرکت نزدیک به ۲۰ میلیون رأیدهنده واجد شرایط آغاز شد.
حوزههای رایگیری ساعت ۷:۰۰ صبح در میان تدابیر امنیتی شدید و تحت نظارت مستقیم کمیسیون عالی مستقل انتخابات باز شدند.
السودانی گفت: «انتخابات بر اصل انتقال مسالمتآمیز قدرت تاکید دارد.دولت توجه ویژهای به انتقال مسالمتآمیز قدرت داشته است.»