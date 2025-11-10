خبرگزاری کار ایران
مدیر اف‌بی‌آی برای رایزنی به چین سفر کرد

دو منبع نزدیک به مدیر اف‌بی‌آی، گفتند که وی هفته گذشته برای رایزنی درباره مسائل مرتبط با فنتانیل و اجرای قانون به چین سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو منبع نزدیک به «کش پتل»، مدیر اف‌بی‌آی، گفتند که وی هفته گذشته برای رایزنی درباره مسائل مرتبط با فنتانیل و اجرای قانون به چین سفر کرد.

این سفر در ادامه یک نشست بین روسای جمهور آمریکا و چین صورت گرفت که در آن سران این دو کشور به «توافق» بر سر این موضوع رسیدند.

یک منبع آگاه در جمع‌بندی سفر پتل گفت که مدیر اف‌‌بی‌آی روز جمعه به پکن سفر کرد و حدود یک روز آنجا اقامت داشت. وی افزود که پتل روز شنبه رایزنی‌هایی با مقامات چینی داشت.

سفر پتل به چین از سوی هیچ‌‌کدام از طرفین آمریکا و چین به طور رسمی اعلام نشده بود و برای اولین بار توسط رویترز گزارش شده است.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز -دوشنبه- گفت که او از این سفر مطلع نبوده است. وزیر امنیت عمومی چین و سفیر آمریکا در پکن نیز برای اظهار نظر در این باره پاسخگو نبوده‌اند.

