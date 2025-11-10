به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال»‌ نوشت:‌ خانه‌ای که در سال ۱۹۴۰ توسط فردریک ترامپ، پدر دونالد ترامپ ساخته شد، اولین محل سکونت خانواده بود تا اینکه به خانه بزرگ‌تری در همان محله نقل مکان کردند. این خانه پنج اتاق خواب به سبک تودوری دارد و دونالد ترامپ تا سن چهار سالگی در این خانه بزرگ شد.

در سال‌های اخیر، این خانه با اتفاقات عجیبی مواجه بود؛ پس از مدتی تخریب و آسیب ناشی از انفجار یک لوله آب که باعث رشد کپک شد، در فوریه گذشته به قیمت ۸۳۵ هزار دلار به تامی لین، توسعه‌دهنده املاک، فروخته شد. لین طی هشت ماه خانه را بازسازی کرد و گفت که قبل از این تعمیرات، خانه در شرایط بسیار نامطلوب و غیرقابل سکونت قرار داشت.

با اینکه نمای اصلی خانه از آجر و گچ حفظ شده است، بیشتر بخش‌های داخلی آن بازسازی شده و تجهیزات مدرن مانند توالت‌ها و درهای هوشمند به آن اضافه شده است. انتظار می‌رود این خانه به دلیل تاریخچه منحصر به فرد و قرار گرفتن در یکی از گران‌ترین محله‌های کوئینز، توجه خریداران را به خود جلب کند؛ جایی که اخیرا قیمت املاک در منطقه از سه میلیون دلار فراتر رفته است.

گزارش‌ها حاکی است که ارزش این خانه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است؛ سرمایه‌گذاری از مانهاتن این خانه را در شب پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ به قیمت ۱.۳۹ میلیون دلار خرید، سپس آن را در روز تحلیف ۲۰۱۷ به یک خریدار چینی به قیمت ۲.۱۴ میلیون دلار فروخت، و پس از آن نیز خانه به صورت اجاره‌ای در پلتفرم Airbnb عرضه شد و با یادگاری‌ها و تصاویر ترامپ تزئین گردید.

برآورد می‌شود که توسعه‌دهنده فعلی حدود ۵۰۰ هزار دلار برای بازسازی خانه هزینه کرده است تا مجموع هزینه آن به بیش از ۱.۳ میلیون دلار برسد. در همین حال، سازمان ترامپ تاکنون درباره عرضه این خانه برای فروش هیچ اظهار نظری نکرده است.

