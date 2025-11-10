خبرگزاری کار ایران
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن:

در صورت تعرض به غزه، عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار می‌دهیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که در صورتی که رژیم اشغالگر اسرائیل بار دیگر حملات خود به نوار غزه را از سر گیرد، «عملیات‌های نظامی یمن عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهد داد».

در پیام این مقام بلندپایه نظامی، آمده است که در صورت ازسرگیری تجاوزات، یمن همچنین «ممنوعیت عبور کشتی‌های اسرائیلی از دریای سرخ و دریای عرب» را مجدداً برقرار خواهد کرد.

المدانی در پیام خود به فرماندهی کتائب القسّام، ضمن اظهار همبستگی نوشت: «ما بر عهد و پیمان خود با شما پایبندیم؛ در شادی پیروزی شریکیم، در غم فقدان همدردی می‌کنیم و تا پای جان در کنار شما ایستاده‌ایم».

وی در ادامه با تقدیر از مقاومت، آن را «نمونه‌ای بزرگ از استقامت اسلامی» خواند و تأکید کرد که مقاومت توانسته «قوی‌ترین امپراتوری‌های پول، سلاح و فناوری» را به زانو درآورد و دشمن را به مصالحه وادارد.

این پیام در پی فراخوان‌های پیشین رهبران یمنی برای آمادگی در برابر هر گونه تشدید نظامی از سوی رژیم صهیونیستی و پس از افزایش تنش‌ها در مرزهای منطقه‌ای منتشر می‌شود.

