افزایش تنشهای هستهای در شرق آسیا؛ کیم در آستانه آزمایش جدید اتمی
در حالیکه منابع اطلاعاتی کرهجنوبی از آمادگی پیونگیانگ برای انجام آزمایش تازه هستهای خبر میدهند، گزارشها همچنین از همکاری فنی میان کرهشمالی و روسیه برای پرتاب ماهوارههای جاسوسی جدید حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع اطلاعاتی کرهجنوبی هشدار دادهاند که کرهشمالی در آستانه انجام یک آزمایش هستهای جدید قرار دارد.
خبرگزاری «یونهاپ»، امروز- چهارشنبه- به نقل از منابع اطلاعاتی ارتش کره جنوبی گزارش داد که در صورت تصمیم رهبر کره شمالی، این کشور آماده انجام آزمایش هستهای جدید در مرکز «پونگیهری» است.
منابع اطلاعاتی کرهجنوبی گزارش دادند که کرهشمالی با حمایت فنی روسیه در حال آمادهسازی برای پرتاب چند ماهواره جاسوسی جدید است؛ اقدامی که به گفته این منابع، در راستای تقویت توان شناسایی فضایی و ارتقای دقت تصاویر ماهوارهای انجام میشود.
این تحرکات در حالی انجام میشود که دولت کرهشمالی ابتدای ماه جاری بار دیگر ایده «خلع سلاح هستهای شبهجزیره کره» را رد کرده و آن را «رویایی پوچ» توصیف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، دولت پیونگیانگ اعلام کرد که مقامات سئول با انکار جایگاه این کشور بهعنوان یک قدرت هستهای، نشان دادهاند که همچنان درک درستی از واقعیتهای سیاسی شبهجزیره ندارند.
پاک میونگ-هو، معاون وزیر خارجه کرهشمالی نیز در بیانیهای تأکید کرد: ما بهزودی نشان خواهیم داد که خلع سلاح هستهای، صرفا خیالی باطل است که هرگز تحقق نخواهد یافت.