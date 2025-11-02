خبرگزاری کار ایران
حماس ادعاهای آمریکا درباره غارت کمک‌ها در غزه را محکوم کرد

حماس ادعاهای آمریکا درباره غارت کمک‌ها در غزه را محکوم کرد
جنبش حماس، ادعاهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا درباره غارت و چپاول محموله یک کامیون کمک‌رسانی در نوار غزه را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس، ادعاهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده درباره غارت و چپاول محموله یک کامیون کمک‌رسانی در نوار غزه را به‌شدت محکوم کرد و آن را اتهامی بی‌اساس در راستای توجیه کاهش کمک‌های بشردوستانه و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی جامعه بین‌المللی در پایان دادن به محاصره و گرسنگی دادن به غیرنظامیان دانست.

در بیانیه این جنبش آمده است: «نیروهای پلیس و امنیتی غزه تاکنون بیش از هزار شهید و صدها زخمی در جریان تأمین امنیت کاروان‌های امدادرسانی و تضمین رسیدن کمک‌ها به دست نیازمندان تقدیم کرده‌اند. صحنه‌های هرج و مرج و غارت تنها پس از عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر پدیدار شد که نشان می‌دهد این رژیم، عامل اصلی حمایت و هدایت این اقدامات مجرمانه بوده است.»

حماس تأکید کرد هیچ نهاد بین‌المللی یا محلی و حتی هیچ‌یک از رانندگان کاروان‌های امدادی، شکایتی درباره وقوع چنین حادثه‌ای مطرح نکرده‌اند، امری که به گفته این جنبش، نشان‌دهنده ساختگی بودن ادعای آمریکا برای توجیه سیاست‌های محاصره و کاهش حمایت‌های انسانی است.

در ادامه بیانیه آمده است: «اگر پهپادهای کشور ابرقدرت، صحنه‌ای ساختگی از یک کامیون کمک را ضبط کرده‌اند، چرا جنایات روزانه رژیم صهیونیستی را که وجدان بیدار جهان شاهد آن است، ثبت نمی‌کنند؟»

حماس با اشاره به آمار جنایات اسرائیل افزود: «از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون، ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که ۹۱ درصد آنان غیرنظامی و شامل ۱۰۵ کودک، ۳۷ زن و ۹ سالمند بوده‌اند. همچنین ۵۹۵ نفر دیگر از جمله ۱۹۹ کودک، ۱۳۶ زن و ۳۲ فرد مسن زخمی شده‌اند.»

 

