خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشای توافق محرمانه هسته‌ای آمریکا- اسرائیل؛ ابوالغیظ: موجودیت منطقه در خطر است

افشای توافق محرمانه هسته‌ای آمریکا- اسرائیل؛ ابوالغیظ: موجودیت منطقه در خطر است
کد خبر : 1705677
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل اتحادیه عرب، از توافق سری آمریکا و اسرائیل پرده برداشت که توان هسته‌ای رژیم صهیونیستی را پنهان می‌کند و هشدار داد این وضعیت تهدیدی جدی برای موجودیت منطقه است.

به گزارش ایلنا، احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد که واشنگتن و تل‌آویو یک توافق محرمانه برای جلوگیری از افشای توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل دارند.

ابوالغیظ گفت این توافق مانع از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زرادخانه هسته‌ای اسرائیل می‌شود و واشنگتن نیز متعهد شده است در این زمینه سکوت کند.

ابو الغیط در گفت‌وگو با شبکه «صدى البلد» تأکید کرد: «این توافق به اسرائیل می‌گوید که هرگز، حتی پس از هزار سال، درباره توان هسته‌ای خود حرفی نزن و آمریکا نیز در مقابل سکوت خواهد کرد.»

وی افزود: «ایالات متحده به ما دروغ می‌گوید».

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به حضورش در مذاکرات با مقام‌های آمریکایی در قاهره و واشنگتن گفت که آمریکا مصر را تحت فشار قرار می‌داد تا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کند، در حالی که قول داده بود بر اسرائیل هم برای امضا و اجرای آن فشار بیاورد، اما مصر این کار را نکرد.

ابو الغیط همچنین دلیل عدم بررسی پرونده هسته‌ای اسرائیل را حمایت کامل آمریکا دانست و گفت: «اسرائیل زیر چتر  قدرت سیاسی-نظامی مسلط است که طی ۳۰ سال جهان را تک‌قطبی کرده است.»

وی ادامه داد: «ما قراردادهای سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را امضا نکردیم و همچنین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هم تصویب نکرده‌ایم، اما اساسا به آن نیاز نداریم و نباید به دنبال بازدارندگی هسته‌ای باشیم؛ زیرا ضررهایش بسیار بیشتر است.»

وی در پایان به پرونده ساخت و توسعه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل اشاره کرد و گفت تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز» در صحرای نقب، نزدیک رآکتور دیمونا است؛ پروژه‌ای که سال‌هاست با پنهانکاری و به صورت محرمانه پیش می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ