به گزارش ایلنا، احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد که واشنگتن و تل‌آویو یک توافق محرمانه برای جلوگیری از افشای توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل دارند.

ابوالغیظ گفت این توافق مانع از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زرادخانه هسته‌ای اسرائیل می‌شود و واشنگتن نیز متعهد شده است در این زمینه سکوت کند.

ابو الغیط در گفت‌وگو با شبکه «صدى البلد» تأکید کرد: «این توافق به اسرائیل می‌گوید که هرگز، حتی پس از هزار سال، درباره توان هسته‌ای خود حرفی نزن و آمریکا نیز در مقابل سکوت خواهد کرد.»

وی افزود: «ایالات متحده به ما دروغ می‌گوید».

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به حضورش در مذاکرات با مقام‌های آمریکایی در قاهره و واشنگتن گفت که آمریکا مصر را تحت فشار قرار می‌داد تا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کند، در حالی که قول داده بود بر اسرائیل هم برای امضا و اجرای آن فشار بیاورد، اما مصر این کار را نکرد.

ابو الغیط همچنین دلیل عدم بررسی پرونده هسته‌ای اسرائیل را حمایت کامل آمریکا دانست و گفت: «اسرائیل زیر چتر قدرت سیاسی-نظامی مسلط است که طی ۳۰ سال جهان را تک‌قطبی کرده است.»

وی ادامه داد: «ما قراردادهای سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را امضا نکردیم و همچنین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هم تصویب نکرده‌ایم، اما اساسا به آن نیاز نداریم و نباید به دنبال بازدارندگی هسته‌ای باشیم؛ زیرا ضررهایش بسیار بیشتر است.»

وی در پایان به پرونده ساخت و توسعه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل اشاره کرد و گفت تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز» در صحرای نقب، نزدیک رآکتور دیمونا است؛ پروژه‌ای که سال‌هاست با پنهانکاری و به صورت محرمانه پیش می‌رود.

انتهای پیام/