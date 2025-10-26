به گزارش ایلنا، منابع خبری شنبه‌شب گزارش دادند که کاروانی از تجهیزات سنگین و تیم‌های فنی مصر وارد نوار غزه شده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون عبری به نقل از منابعی اعلام کرد که این تیم‌ها و ماشین‌آلات مصری برای مشارکت در عملیات جست‌وجوی بقایای اسرای صهیونیستی وارد نوار غزه شده‌اند. این اقدام پس از موافقت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، صورت گرفته است.

شبکه «کان» وابسته به رسانه رسمی رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که در پی فشارهای آمریکا، اجازه ورود تجهیزات و تیم‌های مصری برای یافتن اجساد اسرای اسرائیلی در غزه داده شده است.

بر اساس گزارش دو منبع مصری و اسرائیلی، قاهره روز شنبه موافقت خود را با مشارکت در روند جست‌وجوی اجساد اسرای اسرائیلی در نوار غزه اعلام کرده است.

در روزهای اخیر و هم‌زمان با اجرای توافق تبادل اسرا و برقراری آتش‌بس از ۱۰ اکتبر، جنبش مقاومت اسلامی حماس اجساد ۱۶ اسیر از مجموع ۲۸ نفر را که بیشتر آن‌ها اسرائیلی بوده‌اند، تحویل داده است. حماس پیش‌تر تاکید کرده بود که به‌دنبال بستن کامل پرونده اسراست اما به‌دلیل حجم ویرانی‌ها، نیازمند زمان، تجهیزات پیشرفته و ماشین‌آلات سنگین برای بیرون‌آوردن باقی اجساد است.

شبکه «القاهره الاخباریه» به نقل از منابعی اعلام کرده که مصر با هدف کمک به یافتن محل دفن اسرای اسرائیلی، تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی در اختیار تیم‌های حاضر در غزه قرار داده است.

شبکه «کان» پیش‌تر گزارش داده بود که تل‌آویو تحت فشار واشنگتن اجازه ورود تیم مصری را صادر کرده است؛ اقدامی که به‌گفته این رسانه، عقب‌نشینی از موضع قبلی تل‌آویو محسوب می‌شود، چرا که پیش‌تر اسرائیل تاکید داشت حماس به‌تنهایی قادر به یافتن اجساد است و نیازی به کمک خارجی ندارد.

این رسانه افزود که تیم مصری با هماهنگی صلیب سرخ وارد غزه می‌شود. هم‌زمان نیز واشنگتن با اعزام نمایندگان خود از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه تلاش می‌کند از فروپاشی تفاهمات میان طرفین جلوگیری کند.

شبکه «کان» همچنین فاش کرد که آمریکا مانع از اعمال هرگونه تحریم یا اقدام تنبیهی علیه حماس از سوی تل‌آویو شده است، چرا که حماس طی سه روز گذشته از تحویل اجساد باقی‌مانده خودداری کرده بود.

منابع امنیتی اسرائیلی مدعی شده‌اند حماس توانایی دارد بدون کمک بین‌المللی، حداقل ۱۰ جسد از ۱۳ جسد باقی‌مانده را تحویل دهد.

بر اساس توافق اخیر میان حماس و اسرائیل که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، تاکنون حماس ۲۰ اسیر زنده و اجساد ۱۶ اسیر را تحویل داده است. تل‌آویو مدعی است هنوز اجساد ۱۳ نفر دیگر باقی مانده است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در نشست خبری اخیر خود در تل‌آویو اعلام کرد که یافتن اجساد باقی‌مانده «مسئله‌ای پیچیده و زمان‌بر» است و نمی‌توان برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد.

