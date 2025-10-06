السیسی: در مسیر صلح پایدار هستیم
رئیسجمهور مصر، در حمایت از طرح دولت آمریکا برای غزه، آن را گامی مهم در مسیر توقف خشونت و برقراری صلح خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبد الفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر، در حمایت از طرح دولت آمریکا برای غزه، آن را گامی مهم در مسیر توقف خشونت و برقراری صلح خواند.
این سخنان پیش از مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان حماس، اسرائیل و آمریکا در مصر ایراد شد.
السیسی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد جنگ اکتبر ۱۹۷۳ گفت: «توقف آتشبس، بازگشت اسرا و بازسازی غزه و آغاز مسیر سیاسی صلحآمیز که به تشکیل و شناسایی دولت فلسطینی منجر شود، نشانه حرکت در مسیر درست برای صلح پایدار و ثبات منطقه است».
رئیسجمهور مصر تأکید کرد که مصالحه و نه مواجهه، تنها راه ساختن آیندهای امن برای نسلهای آینده است.
وی افزود: «حفظ نظام صلحی که آمریکا از دهه ۱۹۷۰ پایهگذاری کرده، چارچوبی استراتژیک برای ثبات منطقه به شمار میرود.»