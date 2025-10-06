خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

السیسی: در مسیر صلح پایدار هستیم

السیسی: در مسیر صلح پایدار هستیم
کد خبر : 1696412
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور مصر، در حمایت از طرح دولت آمریکا برای غزه، آن را گامی مهم در مسیر توقف خشونت و برقراری صلح خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبد الفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، در حمایت از طرح دولت آمریکا برای غزه، آن را گامی مهم در مسیر توقف خشونت و برقراری صلح خواند.

این سخنان پیش از مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان حماس، اسرائیل و آمریکا در مصر ایراد شد.

السیسی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد جنگ اکتبر ۱۹۷۳ گفت: «توقف آتش‌بس، بازگشت اسرا و بازسازی غزه و آغاز مسیر سیاسی صلح‌آمیز که به تشکیل و شناسایی دولت فلسطینی منجر شود، نشانه حرکت در مسیر درست برای صلح پایدار و ثبات منطقه است».

رئیس‌جمهور مصر تأکید کرد که مصالحه و نه مواجهه، تنها راه ساختن آینده‌ای امن برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: «حفظ نظام صلحی که آمریکا از دهه ۱۹۷۰ پایه‌گذاری کرده، چارچوبی استراتژیک برای ثبات منطقه به شمار می‌رود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی