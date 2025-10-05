درخواست مادورو از پاپ لئو برای کمک به تقویت روند صلح در ونزوئلا

به گزارش ایلنا، «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس پیامی از سوی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور به «لئوی چهاردهم» رهبر کاتولیک‌های جهان تحویل داده است.

وی افزود که در این پیام از پاپ خواسته شده تا با حمایت ویژه خود به تقویت روند صلح در ونزوئلا کمک کند.

این پیام پس از آن ارسال شد که در پی حمله نیروهای آمریکا به یک قایق در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل ونزوئلا، چهار نفر کشته شدند.

«پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا مدعی شده بود که این قایق مقادیر زیادی مواد مخدر حمل می‌کرده که «برای مسموم کردن مردم» عازم آمریکا بوده است.

هگست در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: «اطلاعات ما بدون هیچ تردیدی تأیید کرد که این شناور در حال قاچاق مواد مخدر بود، سرنشینان آن تروریست‌های مواد مخدر بودند و در یک مسیر شناخته‌شده قاچاق فعالیت می‌کردند.»

وی افزود که این حملات «تا پایان حمله‌ها علیه مردم آمریکا ادامه خواهد یافت».

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در شبکه اجتماعی خود این عملیات را تأیید کرد و مدعی شد که این قایق به اندازه‌ای مواد مخدر حمل می‌کرد که می‌توانست باعث مرگ «بین ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر» شود.

با این حال، آمریکا تاکنون هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده و هویت سرنشینان قایق نیز مشخص نشده است.

این چهارمین حمله مرگبار آمریکا در یک ماه اخیر علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر است. ترامپ پیشتر گفته بود در حمله‌ای در اوایل سپتامبر، ۱۱ نفر در دریای کارائیب کشته شدند. در دو حمله جداگانه دیگر طی همان ماه نیز شش نفر جان خود را از دست دادند.

